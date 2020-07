Terracina: Durigon (Lega), Giuliani candidato sindaco ideale, peccato centrodestra sia diviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentino Giuliani, capogruppo comunale della Lega a Terracina "ha le qualità per guidare una città importante come Terracina, la cui candidatura a sindaco sarà sostenuta anche da Forza Italia". Lo afferma in una nota Claudio Durigon, deputato e responsabile del Lavoro della Lega. "In Lega aderisce l'ex assessore della giunta di Nicola Procaccini e l'ex coordinatore locale di Fd'I Luca Caringi insieme ai consiglieri di maggioranza Anna Maria Speranza, Sara Norcia e Andrea Lauretti - aggiunge Durigon -. Si tratta di ingressi eccellenti che fanno crescere il gruppo a ben otto consiglieri, il più rappresentativo in Aula. Peccato - conclude - che il centrodestra sia diviso, purtroppo il sindaco facente funzioni Roberta Tintari, civica e sostenuta da Fratelli d'Italia, ha preferito gli ex consiglieri del Pd".(Com)