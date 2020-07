© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina in gioielleria in via Solferino a Frascati. L’attività commerciale, poco dopo le 17 di oggi, è stata rapinata da uno o più malviventi che armati di pistola, hanno prima minacciato il proprietario e poi lo hanno colpito con il calcio di una pistola. Dopo essersi impossessati di merce dal valore ancora da quantificare, si sono allontanati. Sul posto le forze dell’ordine.(Rer)