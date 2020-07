Coronavirus: Fauci, spero che Cina e Russia stiano testando vaccino prima di somministrarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo statunitense e membro chiave della task-force sul coronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha auspicato che la Cina e la Russia “stiano effettivamente testando il vaccino contro il coronavirus prima di somministrarlo a chiunque”. Lo ha detto lo stesso Fauci durante un’audizione davanti alla sottocommissione congiunta di Camera e Senato per il coronavirus. Fauci ha quindi spiegato che gli Stati Uniti si stanno muovendo in modo "rapido" ma "prudente" nello sviluppo del vaccino. “Stiamo andando molto rapidamente. Non credo che ci saranno vaccini più sviluppati del nostro, tale che si debba dipendere da altri paesi per procurarcelo. Credo che il programma che è sponsorizzato da noi in questo momento proceda a una velocità molto rapida, prudente, ma rapida”, ha affermato Fauci. Nei giorni scorsi l'agenzia di stampa "Interfax", citando proprie fonti, ha rivelato che il vaccino contro il coronavirus sviluppato in Russia dal Centro Gamaleya è stato sottoposto agli esami finalizzati alla registrazione, prevista per il 10-12 agosto, e potrebbe entrare in circolazione il 15 agosto. (Nys)