Albania: presidente Meta promulga emendamenti al Codice elettorale (3)

- Le modifiche approvate ieri dal parlamento di Tirana riguardano gli articoli 64 e 68 della Costituzione albanese, permettendo l'introduzione di un sistema elettorale a liste aperte e modificando le regole per la formazione delle coalizioni. Secondo quanto riferisce la stampa di Tirana, con queste modifiche, se le attuali forze dell'opposizione decideranno di formare una coalizione in vista delle elezioni del 2021, queste dovranno presentarsi con una lista comune di candidati. L'approvazione delle modifiche alla Costituzione richieste nel quadro della riforma elettorale è avvenuta con 106 voti a favore e dieci contrari, mentre sei deputati non hanno preso parte alle votazioni. Unione europea e Stati Uniti hanno invitato tutte le parti a lavorare per arrivare ad un accordo consensuale sull'attuazione della riforma elettorale. (segue) (Alt)