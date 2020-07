Omofobia: Meloni, solidarietà Fd'I a Gandolfini, ci stiamo battendo in Parlamento contro deriva liberticida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, esprime la solidarietà di Fd'I "a Massimo Gandolfini, minacciato di morte dagli stessi che danno lezioni al resto del mondo sul rispetto e su come si combatte l'odio. Questi signori chiedono una legge contro l'omofobia - continua la parlamentare su Facebook -, ma scendono in piazza scrivendo sui loro cartelli che chi non la pensa come loro deve essere appeso. Perché il vero obiettivo della lobby Lgbt e della sinistra è esattamente questo: chiudere la bocca per sempre a chi non si allinea al pensiero unico dominante. Chi dissente dal mainstream deve essere punito, rieducato, messo in galera e se insiste anche fatto fuori. Fratelli d'Italia - conclude Meloni - si sta battendo in Parlamento contro questa pericolosissima deriva liberticida, che minaccia la nostra democrazia e la libertà di pensiero". (Rin)