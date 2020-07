Speciale infrastrutture: Capone (Ugl), valorizzare economie locali per rilanciare il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le priorità del piano nazionale di riforme volto a rilanciare il paese, il governo ponga l'attenzione sulla valorizzazione delle economie locali: per incoraggiare la ripresa occorre puntare sulle eccellenze presenti a livello territoriale promuovendo il turismo e le Pmi che costituiscono la spina dorsale del sistema Italia. Lo ha dichiarato il segretario generale Ugl, Paolo Capone, a Teramo in occasione del convegno “Quale futuro per l’Abruzzo? Lavoro, infrastrutture e turismo”. “È necessario pertanto investire sulle realtà locali mettendole in condizione di competere ad armi pari e di mantenere la produzione nel nostro paese: è fondamentale peraltro rafforzare le infrastrutture e gli investimenti sulla mobilità, lottando contro le inefficienze e le storture della burocrazia, al fine di consentire a ciascun cittadino di poter esercitare effettivamente la libera iniziativa economica”, ha detto, sottolineando che i posti di lavoro non si creano mediante decreto ma attraverso politiche attive, incentivi alle assunzioni, potenziando la formazione e prevedendo meccanismi che favoriscano l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. (Com)