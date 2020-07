Speciale infrastrutture: Piscina (Lega Milano), al via nuovo percorso turistico sul Naviglio Martesana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato il nuovo percorso turistico storico-culturale sul Naviglio Martesana fortemente voluto e realizzato dal Municipio 2. Ad annunciarlo in una nota è il presidente leghista del Municipio 2 Samuele Piscina, presente al taglio del nastro insieme alla direttrice generale Burzilleri del Consorzio Est Ticino Villoresi, a esponenti comunali e municipali e a numerosi cittadini. "Si tratta di un progetto concreto di valorizzazione del territorio e dell'identità dei nostri quartieri". "Insieme agli amici dell'Ecomuseo Martesana, rappresentati dal referente scientifico Prof. Bricchetti che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, abbiamo ideato un percorso a tappe coinvolgente ed emozionante per scoprire, o riscoprire in altra forma, 19 luoghi del cuore e della memoria lungo il Naviglio Martesana". Il percorso, prosegue l'esponente municipale, "inizia da Cassina de' Pomm e si snoda lungo le sponde del Naviglio fino a raggiungere Via Idro, attraversando i quartieri del Municipio 2 e toccando punti di assoluto interesse come il Ponte Vecchio di Gorla con il monumento ai Piccoli Martiri e la Chiesa di Santa Maria Rossa. Il progetto è multilingue (italiano, inglese e cinese) e interamente digitalizzato: il percorso, oltre a prevedere totem informativi fisici, potrà essere seguìto direttamente dal proprio smartphone attraverso i QR Code che rimandano a un applicativo su browser. È inoltre possibile visitare interattivamente i luoghi storici attraverso i virtual tour appositamente realizzati e visionare la videoguida anche nella lingua dei segni italiana (Lis). Infine, la mappa interattiva che si collega alle applicazioni di navigazione satellitare permette di seguire le tappe del percorso senza timore di perdersi". "Invito il sindaco Sala e la sua giunta a farsi un bel giro sul Naviglio Martesana e a mettere da parte progetti irrealizzabili, utilizzati solo per farsi propaganda (vedi la riapertura totale dei Navigli) impegnando il poco tempo che a loro resta per realizzare progetti concreti e utili come il nostro. Da troppi anni in Municipio chiediamo che venga riqualificata la sponda nord del Naviglio più bello e verde della città, rimanendo per lo più inascoltati". "Dopo il triste periodo del coronavirus, con le sue quarantene e limitazioni, abbiamo avvertito la necessità di rilanciare il turismo locale e, quindi, abbiamo deciso di valorizzare e sistemare ciò che già esiste invece di fare voli pindarici promettendo cose impossibili", conclude l'esponente leghista. (Com)