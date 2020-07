Polonia: due persone accusate di pianificare omicidio procuratore statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state accusate dalla procura distrettuale di Opole, in Polonia, di aver pianificato l'omicidio del procuratore statale Bogdan Swieczkowski e della sua famiglia. Lo ha appreso l'agenzia di stampa "Pap". I due, Bogdan G. e Grzegorz P., attualmente sono già in carcere in quanto sono già stati condannati per omicidio in passato. Ora rischiano l'ergastolo. Tra i sospettati ci sono anche un agente della polizia penitenziaria su cui pende un'accusa di corruzione e un quarto uomo che ha ricevuto una carta di debito per effettuare acquisti per conto dei due principali accusati. Secondo l'accusa l'agente di polizia penitenziaria, Krzysztof N., avrebbe ricevuto una tangente per dare un'opinione positiva sul comportamento in carcere di Bogdan G., indispensabile a una sua futura richiesta di scarcerazione anticipata. Nell'ambito di tale indagine, la procura ha poi scoperto che Bogdan G., su ordine di Grzegorz P., ha offerto aiuto nella pianificazione dell'omicidio del procuratore statale, promettendo di fornire un'arma e munizioni a persone indicate da Grzegorz P. Motivo principale dell'omicidio avrebbe dovuto essere il timore che Swieczkowski potesse influenzare l'attuale situazione processuale di Grzegorz P. (Vap)