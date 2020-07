Iraq: governo in crisi dopo nuova ondata manifestazioni, minacce milizie sciite e ripresa attacchi Is

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continuo lancio di razzi contro basi militari e siti della coalizione internazionale attribuiti alle milizie sciite, la nuova ondata delle manifestazioni contro la situazione economica e la corruzione delle istituzioni e infine la ripresa degli attacchi dello Stato islamico stanno mettendo in forte crisi il governo del premier iracheno, Mustafa al Kadhimi. Dalla sua nomina a premier lo scorso 7 maggio, il premier ha tentato di dare una svolta alla politica del suo predecessore, Adel Abdul Mahdi, attuando una politica volta a ripristinare la piena sovranità di Baghdad su scelte di politica di sicurezza, economiche e di alleanze geopolitiche. L’ondata di manifestazioni, lancio di razzi e attentati dello Stato islamico coincide con una serie di azioni intraprese dal governo Kadhimi, in particolare il negoziato con gli Stati Uniti per accelerare il ritiro delle forze Usa dal Paese e le aperture verso l’Arabia Saudita e i Paesi del Golfo. Proprio l’Arabia Saudita era sta scelta come tappa iniziale del primo viaggio all’estero del premier, seguita dall’Iran. Tuttavia l’improvviso ricovero del re saudita Salman, lo scorso 20 luglio, ha costretto le cancellerie di entrambi i Paesi a posticipare la visita. Nelle prossime settimane Kadhimi è atteso a Washington dove probabilmente discuterà con le autorità statunitensi di ritiro dei militari Usa e del sostegno alla ricostruzione del paese. (segue) (Res)