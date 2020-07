Iraq: governo in crisi dopo nuova ondata manifestazioni, minacce milizie sciite e ripresa attacchi Is (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri, 30 luglio, due razzi sono caduti presso l’aeroporto di Baghdad, pur senza causare vittime. Si tratta del 39mo attacco da ottobre contro obiettivi di interesse per gli Stati Uniti, le cui truppe sono stanziate presso lo scalo aereo della capitale. Come negli attacchi precedenti, anche questo non è stato rivendicato, benché la responsabilità sia stata generalmente attribuita alle Forze della mobilitazione popolare (Pmu), milizie irachene a maggioranza sciita e filoiraniane. Il ripetersi di attacchi contro obiettivi legati alla presenza statunitense in Iraq è, secondo diversi osservatori, espressione delle crescenti pressioni delle forze filo-iraniane sull’esecutivo Kadhimi. Da una parte, si tratta di espliciti segnali lanciati alle forze Usa affinché accelerino il disimpegno sul territorio iracheno intrapreso da gran parte dei Paesi membri della coalizione internazionale guidata proprio da Washington. Dall’altra il lancio di razzi contro la cosiddetta “zona verde” avrebbe l’obiettivo di riaffermare il ruolo determinante delle milizie a maggioranza sciita - protagoniste insieme all’esercito della guerra e della successiva sconfitta dello Stato islamico - nel futuro dell’Iraq, sia in termini di sicurezza che di tenuta del governo. In tal senso, il premier Kadhimi si trova in una posizione in cui deve trovare un delicato equilibrio nel mantenimento di buone relazioni sia con il fronte a guida Usa (che vede nell’Arabia Saudita il maggiore decisore regionale) che con quello iraniano. (segue) (Res)