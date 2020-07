Iraq: governo in crisi dopo nuova ondata manifestazioni, minacce milizie sciite e ripresa attacchi Is (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al drammatico quadro securitario si aggiungono le rinnovate manifestazioni popolari di protesta contro la crisi economica, la corruzione e - problema ancor più grave durante la stagione estiva, quando in numerose aree del paese la temperatura supera i 50 gradi - le frequenti e prolungate interruzioni nella fornitura di energia elettrica. Negli scorsi giorni, l’uccisione di tre manifestanti ha spinto Kadhimi a chiedere indagini rapide sull’accaduto, in conseguenza delle quali il ministero dell’Interno ha proceduto alla sospensione di tre soldati accusati di essere coinvolti nella violenta repressione delle manifestazioni di piazza Tahrir a Baghdad il 26 luglio. Ciononostante, la debolezza strutturale del paese rende impresa assai ardua per il premier la ricerca di una verità completa e l’attuazione delle misure necessarie. La dipendenza dalle Pmu sul piano securitario e sull’Iran che si cela dietro le milizie sul piano economico rende impensabile la loro esplicita incriminazione per la violenza sui manifestanti o i ripetuti attacchi missilistici. (segue) (Res)