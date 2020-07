Iraq: governo in crisi dopo nuova ondata manifestazioni, minacce milizie sciite e ripresa attacchi Is (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di crisi economica, scontento sociale e di mancanza di sicurezza, rendono il Paese le sue Forze armate e di polizia ancora fortemente fragili, complicando un eventuale affrancamento di Baghdad da Iran e Washington. In questo rientra il rinnovato attivismo dello Stato islamico (Is). Malgrado sia stato formalmente sconfitto in Iraq nel 2017, l’Is ha approfittato delle criticità acuitesi negli scorsi mesi per rialzare la testa. Nelle ultime settimane lo Stato islamico ha rivendicato l’uccisione di due alti comandanti delle forze armate irachene. Il 30 luglio, il gruppo terrorista ha dichiarato che i suoi combattenti hanno ucciso Ahmed al-Lami, comandante della settima divisione della 29ma brigata dell’esercito iracheno. L'uccisione del comandante è stata confermata dalle forze armate irachene, le quali hanno affermato che l'imboscata ha avuto luogo presso un checkpoint a Hit, 180 chilometri a nord-ovest di Baghdad. Il 17 luglio, invece, lo Stato islamico aveva rivendicato l'uccisione di un altro comandante, il generale Ali Hameed Ghaydan, a capo della 59ma brigata delle Forze armate irachene. (segue) (Res)