Iraq: governo in crisi dopo nuova ondata manifestazioni, minacce milizie sciite e ripresa attacchi Is (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rinnovata attività dell’Is non può essere inoltre scissa dalla mancata cooperazione militare tra le forze di sicurezza dipendenti dal governo centrale e i Peshmerga curdi, una situazione particolarmente insostenibile nelle zone contese tra Baghdad e Erbil, de facto terra di nessuno dal punto di vista securitario. Secondo l'articolo 140 della Costituzione irachena, le aree in questione - collocate nel nord dell'Iraq - furono arabizzate durante il governo del partito Baath in Iraq. Nel 2017, a qualche settimana dal referendum per l'indipendenza del Kurdistan, l'esercito di Baghdad lanciò un'operazione militare per riprendere il pieno controllo dei territori contesi costringendo al ritiro i Peshmerga, le forze di sicurezza del governo regionale curdo-iracheno. Malgrado molteplici tornate di colloqui finalizzati a una ripresa della cooperazione militare, un accordo concreto è ancora di là da venire. (segue) (Res)