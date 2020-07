Iraq: governo in crisi dopo nuova ondata manifestazioni, minacce milizie sciite e ripresa attacchi Is (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano economico, Kadhimi sta cercando di intercettare l’interesse delle ricche monarchie del Golfo. A maggio, la visita a Riad del vicepremier, ministro delle Finanze e allora responsabile ad interim del ministero del Petrolio dell’Iraq Ali Allawi ha segnato un netto rilancio delle relazioni tra Baghdad e il Regno wahhabita. Tra gli obiettivi fondamentali raggiunti, la firma di un accordo per la fornitura di energia elettrica all’Iraq da parte dei sauditi, lo sviluppo ulteriore della produzione di gas iracheno nel giacimento di Okaz e il prossimo invio di un ambasciatore saudita a Baghdad. Il riavvicinamento a Riad e il conseguente rafforzamento dell’asse con Washington è stato ribadito con il dialogo strategico Usa-Iraq tenutosi a giugno. In tale occasione, gli Stati Uniti hanno citato la possibilità di fornire consulenti in campo economico da affiancare al governo di Baghdad per aiutare l'avanzamento delle richieste di sostegno internazionale da parte irachena, incluse quelle a istituzioni finanziarie internazionali e il potenziale di progetti di investimento che coinvolgano società statunitensi in vari settori tra cui quello energetico. Da Washington sono state ribadite come priorità irachene concretizzazione di riforme lungamente attese, il ritorno della stabilità nel paese, la sua ricostruzione e l'organizzazione di elezioni libere, giuste e credibili. Inoltre Washington ha recentemente annunciato il pieno sostegno a un progetto che collega le reti elettriche tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e proprio l'Iraq. A livello securitario, poi, i due paesi si sono trovati d'accordo sul fatto che nei prossimi mesi gli Stati Uniti continueranno a ridurre le proprie forze in Iraq. (segue) (Res)