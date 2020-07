Iraq: governo in crisi dopo nuova ondata manifestazioni, minacce milizie sciite e ripresa attacchi Is (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l’impegno degli Stati Uniti e l’ipotesi di un sostegno economico da parte dei Paesi del Golfo, l’Iran resta ancora un partner imprescindibile per l’Iraq come dimostrato anche dallo scambio di visite delle scorse settimane che ha visto il ministro degli Esteri della Repubblica islamica Mohammad Javad Zarif a Baghdad e il premier Kadhimi a Teheran. Sul piano economico, l’Iraq ha ancora bisogno di Teheran soprattutto in merito al settore energetico e infrastrutturale. Proprio a seguito della missione di Kadhimi a Teheran, un accordo è stato raggiunto per concludere due contratti riguardanti la riparazione dei danni alla rete di distribuzione elettrica a Najaf e Karbala e la riparazione di trasformatori di distribuzione in tutto l'Iraq. A pesare sull’asse Baghdad-Teheran in termini economici, inoltre, è il debito che la prima ha accumulato nei confronti della seconda. A tal proposito, nei giorni scorsi è stata istituita in Iraq una società incaricata di effettuare acquisti per conto del governo dell'Iran al fine di regolare i suddetti debiti, quantificati dalla Banca centrale iraniana in 5 miliardi di dollari (non è chiaro se la cifra includa i due miliardi di debiti in gas e elettricità che l'Iraq ha accumulato nei confronti dell'Iran). (Res)