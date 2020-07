Lavoro: Fim Cisl su Whirlpool, Mise fissi urgentemente data del prossimo incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Whirlpool il Mise fissi urgentemente data del prossimo incontro perché serve subito proroga blocco licenziamenti e cassa Covid. E' quanto dichiara il segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobi, dopo l'incontro di oggi via web, con il Mise, il ministero del lavoro, l’azienda e le organizzazioni sindacali per affrontare la delicata vertenza di Whirlpool Napoli dopo che 15 mesi fa l’azienda ha dichiarato la chiusura del sito partenopeo che ad oggi dà lavoro a circa 350 lavoratori. "Nella giornata di oggi nessun passo avanti, con la multinazionale americana ferma sulla sua posizione di cessare le attività di produzione delle lavatrici il 31 ottobre. L’amministratore delegato Whirlpool Italia - si legge in una nota - ha riproposto un quadro di complessità generale del gruppo, aggravato anche dall’effetto coronavirus, ma ha continuato a non rispondere alle richieste delle organizzazioni sindacali di avere un quadro analitico delle perdite derivanti dallo stabilimento di Napoli in modo da poter aprire un confronto di merito e trovare tutte le soluzioni per consentire di mantenere aperto il sito. D’altro canto la multinazionale americana ha espresso la sua volontà di investire in Italia con forti impegni di risorse economiche fino a 250 mln di euro per tutti gli altri siti da Cassinetta fino a Melano, passando per Comunanza, con il lancio di nuovi prodotti tra cui il nuovo piano di cottura i100 e i nuovi frigoriferi da incasso". (segue) (Com)