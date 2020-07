Lavoro: Fim Cisl su Whirlpool, Mise fissi urgentemente data del prossimo incontro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante il confronto di oggi - spiega Nobi - Invitalia ha rappresentato alcuni scenari industriali che nei prossimi mesi insisteranno sul territorio campano. Il primo Adler legato al settore dell’automotive e l’altro Avio Cost legato al settore aerospazio; queste due nuove realtà, entrambe con già conclamata esperienza in Campania, nascerebbero a prescindere dalla questione Whirlpool, ma allo stesso tempo hanno già espresso la loro disponibilità ad assorbire in totale circa 280 lavoratori dal sito di Napoli. Come Fim Cisl riteniamo ancora una volta l’incontro di oggi un’occasione sprecata perché non siamo giunti a definire nessuno degli elementi che possono garantire una prospettiva di lungo termine alle 350 lavoratrici e lavoratori di Napoli ma anche a tutti gli atri lavoratori di Whirlpool che in Italia conta 5000 dipendenti diretti e oltre 20000 dell’indotto. È fondamentale - aggiunge il dirigente sindacale - che il Mise fissi subito una nuova data di incontro per affrontare con decisione la complessa vertenza. E’ altrettanto necessario che l’esecutivo di governo emani subito il decreto che porti alla proroga di utilizzo della cassa integrazione per Covid e soprattutto che trasporti almeno fino al 31.12.2020 il blocco dei licenziamenti in modo da poter utilizzare questo tempo per giungere ad una soluzione della vertenza", conclude il segretario nazionale Fim Cisl. (Com)