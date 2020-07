Italia-Uruguay: ambasciatore Iannuzzi incontra neo ministro Esteri Bustillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Uruguay, Giovanni Iannuzzi, ha tenuto lo scorso 29 luglio un incontro con il neo ministro degli Esteri del paese sudamericano, Francisco Bustillo. Lo riferisce una nota della rappresentanza italiana, che ha definito l'incontro come "di cortesia". Iannuzzi ha espresso a Bustillo le sue "congratulazioni per l'incarico" assunto lo scorso 6 luglio, "ha colto l'occasione per passare in rassegna gli aspetti più attuali delle collaborazioni tra i due paesi, facendo riferimento anche all'ampia comunità italiana in Uruguay". Nel corso dello scambio, ritenuto "particolarmente affabile", sono stati menzionati "gli ottimi rapporti tra i due paesi", ed è stato "affermato l'impegno per individuare i settori in cui allargare la cooperazione in corso tra Italia ed Uruguay", conclude la nota. Francisco Bustillo, ex ambasciatore dell'Uruguay in Spagna, è succeduto a Ernesto Talvi, che ha presentato le sue dimissioni lo scorso primo di luglio. (Abu)