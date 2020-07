Scuola: M5s, tutti ascoltino Mattarella, serve collaborazione e non polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e senatori del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione esprimono "il più sentito apprezzamento per le parole espresse quest'oggi dal presidente Sergio Mattarella in merito alla riapertura delle scuole a settembre. Come M5s - continuano i parlamentari in una nota - abbiamo da sempre fatto nostro il suo messaggio di unità e di collaborazione in vista del rientro a scuola. Si tratta di un tema che non ha colori né bandiere politiche ma che riguarda tutti gli italiani. Lo sforzo messo in campo dal ministero dell'Istruzione fin dall'inizio dell'emergenza è stato enorme, così come enorme è stato il contributo dell'intera comunità scolastica e di tutti i soggetti a più livelli coinvolti. Il nostro auspicio", proseguono gli esponenti pentastellati, "è che l'appello del presidente della Repubblica non cada nel vuoto, ma che anche la politica ed ogni altro soggetto chiamato a collaborare, lo faccia davvero e attivamente, lasciando fuori ogni tipo di polemica politica, utile solo a creare confusione tra le famiglie e a danneggiare i nostri studenti. Chi intende parlare di scuola lo faccia portando delle soluzioni o contribuendo a svilupparle. La scuola - concludono i deputati e i senatori del Movimento cinque stelle - rappresenta il presente e il futuro di questo Paese e non può essere utilizzata come strumento di propaganda elettorale". (Com)