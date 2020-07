Hong Kong: direttore Pubblica accusa Leung si dimette per "divergenze" con ministro Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Pubblica accusa di Hong Kong, David Leung, ha lasciato il suo incarico citando come motivazione divergenze con la segretaria alla Giustizia, Teresa Cheng. Lo riferisce l'emittente "Rthk". In una e-mail inviata ai colleghi, Leung ha anche rivelato di essere stato messo da parte su questioni relative alla nuova legge sulla sicurezza nazionale. Leung ha dichiarato di aver rassegnato le dimissioni dal momento che "non la vede allo stesso modo" della segretaria Cheng sulla gestione della divisione di pubblica accusa del dipartimento di Giustizia e che lascerà il lavoro alla fine di quest'anno. "È un peccato non vederla allo stesso modo della segretaria alla Giustizia sulla gestione della pubblica accusa, e la situazione non è migliorata con il passare del tempo", ha scritto nella sua lettera. Leung ha dichiarato di essersi goduto il lavoro di procuratore per 25 anni, ma ha detto che è ora che il ministero abbia un nuovo direttore. (segue) (Cip)