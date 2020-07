Hong Kong: direttore Pubblica accusa Leung si dimette per "divergenze" con ministro Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leung ha affermato di non essere stato coinvolto in questioni relative alla nuova legge sulla sicurezza nazionale: "La mia assistenza e partecipazione alle questioni di [sicurezza nazionale] non erano necessarie". Cheng, che era a un incontro con la stampa con il capo esecutivo Carrie Lam, ha confermato che Leung si è dimesso. Alla domanda sulla sua reazione alle dimissioni, Cheng ha affermato che a causa della grave questione del rinvio delle elezioni del Consiglio legislativo (Legco), non era il momento opportuno per commentare tale questione. "Penso in tutta onestà che dovremmo consentirgli di fare una dichiarazione adeguata al momento opportuno piuttosto che commentare ora mentre stiamo esaminando una questione più importante", ha dichiarato Cheng. (Cip)