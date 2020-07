Sanità: sindacati Lazio, sosteniamo la protesta dei lavoratori privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil sosteniamo la protesta delle nostre Federazioni di categoria Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl e domani mattina alle 10 saremo insieme alle lavoratrici e ai lavoratori del settore al presidio presso l'ospedale San Carlo di Nancy". Si legge in una nota delle organizzazioni sindacali. "Nel Lazio sono 25 mila i lavoratori in attesa del rinnovo che coprono il 40 per cento dell'offerta sanitaria. Il rifiuto di non trasformare in definitivo un contratto che dopo 3 anni di trattativa e 14 anni di mancato rinnovo contrattuale aveva visto la sottoscrizione dei vertici delle associazioni datoriali più rappresentative di questo settore è inconcepibile. Un atto contrario a qualsiasi principio etico che dimostra come questi imprenditori vogliano ricevere i soldi pubblici per fare profitto sulla pelle dei lavoratori. Non è bastato a fargli cambiare idea neanche l'impegno politico assunto dai massimi vertici istituzionali, Ministro della Salute e Conferenza delle regioni, di garantire la copertura del 50 per cento del costo contrattuale con un mix di interventi sulle tariffe e budget, per veder riconosciuto il sacrosanto diritto ad un contratto di lavoro per questi impagabili lavoratori che, se ci fosse stato ancora bisogno, hanno dimostrato anche nel periodo più buio della pandemia la loro professionalità ed il loro insostituibile ruolo all'interno del panorama sanitario". (segue) (Com)