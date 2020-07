Sanità: sindacati Lazio, sosteniamo la protesta dei lavoratori privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andremo a sostenere la mobilitazione che sta partendo, che sarà durissima e che non potrà non tener conto anche della gravissima crisi e le incertezze occupazionali e salariali derivanti dal post-covid", continua la nota. "Appare però non più rinviabile anche da parte della Regione Lazio una immediata presa di posizione con una conseguente, formale ed urgente assunzione di provvedimenti che vadano a chiarire alle strutture sanitarie private i principi che necessitano per essere 'accreditati' al sistema sanitario pubblico, e che in tali principi deve essere sancito che chi è pagato per fare servizio pubblico deve essere in regola con le leggi e con i rinnovi di contratto. Anche dal punto di vista politico riteniamo non più rimandabile una presa di posizione, tanto più che nel Lazio sono circa 25mila i lavoratori della sanità privata che sono chiamati a garantire un Servizio Pubblico che per circa il 40 per cento dell'offerta sanitaria pubblica è affidato a imprenditori privati ai quali deve essere imposto il rispetto di regole per rendere tale attività paritaria e complementare a quella delle aziende sanitarie pubbliche", concludono Cgil Roma e Lazio Cisl Lazio e Uil Lazio. (Com)