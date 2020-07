Messico: stampa, indagini su fondi segreti spesi per la sicurezza da governo Pena Nieto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico sta indagando su un giro di oltre 40 miliardi di pesos (l'equivalente di circa 1,5 miliardi di euro) spesi per "la sicurezza nazionale" nel corso del sessennio di presidenza di Enrique Pena Nieto (2012-2018). Fondi, riassume il quotidiano "Milenio", riconducibili a un conto "di estrema riservatezza" creato ufficialmente per finanziare lavori di intelligence, e operazioni speciali contro i cartelli della droga. A beneficiare dei soldi, importi molto superiori a quelli autorizzati dal parlamento, sarebbero state diverse agenzie e istituzioni pubbliche tra cui il ministero dell'Interno, l'oramai estinto "Centro de investigacion y seguridad nacional" (Cisen), o la Procura generale della Repubblica. Gli inquirenti, scrive "Milenio", starebbero verificando se con il pretesto della "urgenza" le agenzie di governo abbiano stretto accordi con contractor privati al di fuori delle regole stabilite per legge. Attenzione particolare è rivolta all'ex ministro dell'Interno, Mario Osorio Chong, figura di rilievo della politica messicana, in passato indicato come possibile aspirante alla presidenza della Repubblica. (Mec)