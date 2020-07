Repubblica Ceca: Czech Airlines licenzia oltre 140 persone tra piloti e personale di bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea ceca Czech Airlines ha notificato oggi il licenziamento a oltre 140 dipendenti a causa della crisi indotta dal coronavirus. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Si tratta di piloti e di membri del personale di bordo. Quella di oggi è solo la prima tornata di licenziamenti. La società pianifica infatti di tagliare oltre 300 posti di lavoro da qui al febbraio 2021. In totale i piloti licenziati saranno almeno 126. Ad alcuni è stato concesso un preavviso di due mesi, altri hanno scelto l'aspettativa di un anno non retribuita, in attesa che la compagnia valuti nuovamente la loro posizione. (Vap)