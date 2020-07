Imprese: università Cattolica del Sacro Cuore e Intesa Sanpaolo insieme per digitalizzazione sistemi sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione della sanità è al centro dell’attenzione della collaborazione tra Intesa Sanpaolo e università Cattolica per lo sviluppo del nuovo dottorato di ricerca in Health Services and Systems Research, nato in collaborazione tra la facoltà di Economia e la facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli dell’ateneo del Sacro Cuore. Stando al relativo comunicato stampa, mancano ancora poche settimane prima della scadenza del bando di concorso di questo innovativo dottorato attivato dall’università Cattolica del Sacro Cuore per la selezione di cinque studenti e che si avvale del sostanziale sostegno offerto da Intesa Sanpaolo. “La digitalizzazione della sanità è una delle sfide globali e l’emergenza che stiamo vivendo lo dimostra pienamente: per questo abbiamo deciso di contribuire all’ambizioso programma dell’università Cattolica del Sacro Cuore a integrazione dei nostri interventi di donazione a favore della sanità italiana, tra i più ingenti in Europa”, ha commentato Pierluigi Monceri, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise. “Intesa Sanpaolo ha da tempo deciso di investire sull’utilizzo delle tecnologie digitali e proprio per la salute ha creato una piattaforma integrata multicanale (app, sito e telefono) a servizio della clientela”, ha aggiunto. (Com)