Whirlpool: azienda conferma investimenti per 250 mln in Italia, stop sito di Napoli

- "L'Italia rimane un paese fondamentale per Whirlpool nella regione Emea. Sono confermati importanti investimenti per i prossimi due anni per rendere la produzione sempre più competitiva. Sarà così possibile contribuire in modo significativo al superamento della crisi dovuta alla pandemia Covid-19. Allo stesso tempo, collaboreremo con il governo per trovare le migliori soluzioni possibili per i dipendenti di Napoli". Lo ha dichiarato Luigi La Morgia, vice presidente operazioni industriali della Regione Emea nel giorno della presentazione dell'aggiornamento sul Piano industriale Italia 2019-2021 di Whirlpool al ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, ai rappresentati del ministero del lavoro, Invitalia, i sindacati e i rappresentanti delle Regioni Lombardia, Marche, Toscana e Campania. L'azienda ha fatto sapere che per quanto riguarda il sito di Napoli, Invitalia ha presentato oggi due possibili proposte per il futuro dello stabilimento. "Collaboreremo con le aziende individuate - ha spiegato Whirlpool in una nota - in modo che possano finalizzare i rispettivi progetti offrendo l'eventuale supporto necessario. Come già annunciato, la produzione di Whirlpool presso il sito di Napoli cesserà il 31 ottobre 2020". (segue) (Ren)