Whirlpool: azienda conferma investimenti per 250 mln in Italia, stop sito di Napoli (2)

- Nel corso dell'incontro odierno al Mise è stato presentato l'avanzamento della reindustrializzazione del sito di Teverola (Ce), che Whirlpool sta portando avanti insieme al Gruppo Seri. Il piano per la realizzazione della prima gigafactory europea dedicata alla produzione di batterie al litio prevede investimenti di 500 milioni. Nel primo stabilimento, dove sono già stati assunti 15 ex-dipendenti del sito di Carinaro e dove altri 60 saranno assunti entro settembre, la produzione è pronta per essere avviata, In futuro, il Gruppo Seri provvederà a reindustrializzare anche il secondo edificio di Teverola fornendo una soluzione per altri 100 ex-dipendenti del sito di Carinaro. A tal proposito, il Gruppo Seri si augura che il governo emani al più presto il Decreto Interministeriale per recepire la decisione della Commissione Europea sul programma Ipcei in merito alla creazione di una filiera europea per la produzione di batterie al litio, al fine di avviare gli investimenti previsti in Italia come recentemente avvenuto in Francia e Germania. L'azienda ha spiegato che: "I volumi di produzione di tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool Emea hanno risentito in modo significativo della pandemia, generando un ritardo di oltre 12 mesi rispetto al Piano Industriale Italia 2019-2021". Nonostante ciò, Whirlpool ha confermato gli investimenti per oltre 250 milioni di euro nei siti italiani di Cassinetta di Biandronno (Va), Melano (An), Comunanza (Ap) e Siena previsti dal Piano industriale. Come riaffermato nel corso dell'incontro, "l'Italia rappresenta un hub strategico per Whirlpool nella regione Emea sia dal punto di vista industriale che commerciale". L'azienda ha inoltre ribadito l'impegno "verso il Paese in cui le sue attività contribuiscono all'economia nazionale per quasi un miliardo di dollari all'anno". (Ren)