Difesa: Tofalo visita Comando squadra navale, focus su Libia (2)

- "Le nostre unità navali e i sommergibili, impiegati in ogni angolo del mondo, sono vere e proprie sentinelle dei mari e dei fondali che nel corso delle operazioni acquisiscono importanti informazioni, condividendole con gli assetti della Difesa italiana e dei Paesi alleati", ha detto il sottosegretario Tofalo. “Il Comando in capo della squadra navale rappresenta il braccio operativo dello Stato maggiore della nostra Marina militare", ha sottolineato Tofalo rivolgendo parole di apprezzamento al personale che "esprime in ogni occasione grandi capacità e competenze altamente specializzate e riconosciute da tutti, in ambito nazionale e internazionale”. “Ciò – ha aggiunto - rappresenta un grande motivo di orgoglio per la Difesa e per l'Italia tutta". "L'operato della Marina militare è fondamentale per garantire la sicurezza dei mari, delle coste e dei fondali marini del nostro Paese e del mondo, assicurando il mantenimento della pace, la libertà di navigazione e dei commerci, la sicurezza delle infrastrutture, il salvataggio di vite umane - conclude Tofalo - Inoltre, la Marina militare gioca un ruolo di supporto a favore della collettività come nel corso dell'emergenza Covid-19". (Res)