Pil: Carrara (FI), calo frutto anche del malgoverno

- Secondo Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, "è allarmante il dato Istat sul crollo del Pil (Prodotto interno lordo) al 12,4 per cento nel secondo trimestre con una perdita di oltre 50 miliardi di valore rispetto al trimestre precedente. Tanto più che, se si conferma la stima annuale di un calo di oltre il 17 per cento su base annua - prosegue il parlamentare in una nota -, siamo davanti ad una contrazione impressionante dell'economia italiana. Una contrazione frutto, evidentemente, non solo dell'emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo intero ma anche dei tanti problemi italiani che i due governi Conte non hanno saputo risolvere. E quando i nodi economici sono irrisolti poi ce li troviamo ingigantiti durante le crisi. Gli italiani - conclude l'esponente di FI - attendono la riforma del fisco e del lavoro, sostegno alle imprese e agli investimenti innovativi ma il governo non riesce a decidere nulla". (Com)