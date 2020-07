Rifiuti: Pedica (Pd), sigilli a tmb Rocca Cencia emblema fallimento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sequestro dell'impianto di Rocca Cencia sancisce il fallimento della politica di Virginia Raggi sui rifiuti. Oserei dire che è la ciliegina sulla torta, anche se in tutta questa storia di dolce purtroppo non c'è nulla. C'è solo l'amarezza di una città che dopo più di quattro anni di promesse rischia di essere letteralmente sepolta dai rifiuti". È quanto afferma in una Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Mi auguro che la maggioranza pentastellata faccia almeno 'mea culpa' perché oramai fino a quando sarà in Campidoglio vedo impossibile la costruzione di nuovi impianti e aree di trattamento rifiuti per rendere la Capitale autonoma nel trattamento e nella gestione del ciclo dei rifiuti", aggiunge. (Com)