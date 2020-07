India: coronavirus, oltre 1,6 milioni di casi, voli internazionali sospesi fino al 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 1.638.870, con 35.747 decessi e 1.057.805 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 545.318. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dal contagio; i tre più colpiti sono il Maharashtra, Nuova Delhi e il Tamil Nadu. Nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 55.078 nuovi casi, record di incremento giornaliero, e 779 decessi, altro record. Da nove giorni consecutivi gli aumenti quotidiani superano le 45 mila unità. L’India è al terzo posto al mondo per casi, dopo Stati Uniti e Brasile, ed è il terzo paese ad aver superato la quota di un milione. Ieri sono stati effettuati 642.588 test e il totale ha raggiunto 18.832.970, secondo il Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). (segue) (Inn)