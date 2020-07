Ungheria: coronavirus, se contagi attivi saliranno oltre 1.000-1.500 non si esclude seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i contagi attivi da coronavirus salissero oltre 1.000-1.500, una seconda ondata diventerebbe possibile in Ungheria. Lo ha detto Gergely Gulyas, capo dell'ufficio del primo ministro ungherese, Viktor Orban. Attualmente i contagi attivi viaggiano tra 500 e 600. L'agenzia di stampa "Mti" riferisce che Gulyas ha confermato la decisione del governo di mantenere regole semplificate per le prescrizioni mediche anche dopo la scadenza del 17 settembre. A proposito delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di indossare mascherine, Gulyas ha affermato che la legge permette alle forze dell'ordine di infliggere pene pecuniarie fino ad alcune decine di migliaia di fiorini, ma i casi finora sono stati pochi. Cionondimeno l'esecutivo chiede agli ungheresi di osservare volontariamente le regole in vigore. (Vap)