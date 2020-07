Senato: Lega scrive a Casellati, Conte dia a Parlamento documenti secretati usati per Dpcm Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo della Lega al Senato invierà oggi pomeriggio una lettera alla presidente Elisabetta Casellati affinché metta in campo tutte le iniziative istituzionali necessarie per permettere ai parlamentari di accedere agli atti, ai pareri e a ogni documento del comitato scientifico della Protezione civile e utilizzati dal presidente Giuseppe Conte per emanare i Dpcm nel periodo del lockdown. Lo annuncia in una nota il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. "I documenti sono tutt'ora secretati - dice Romeo - nonostante il parere contrario del Tar del Lazio. Il governo si oppone a questa operazione di trasparenza in maniera incomprensibile. Il Parlamento e i cittadini hanno diritto di sapere. Ci auguriamo - conclude - che la nostra iniziativa trovi il più ampio sostegno possibile, anche da parte di quelle forze di maggioranza che hanno fatto dell'onestà e della trasparenza le loro bandiere politiche e ideologiche". (Com)