Roma: Raggi, da Corte Conti lavoro di supporto a Pa per perseguire equilibrio

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta, questa mattina, all'udienza per il giudizio di parifica della Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019. "Da sempre noi amministratori siamo chiamati a gestire i nostri enti con trasparenza e attenzione - ha detto Raggi -. Dobbiamo garantire servizi efficienti, con crescita e sviluppo, muovendoci però in vincoli di bilancio. Questo è uno dei momenti più drammatici a causa del Covid-19, e in questo momento noi siamo chiamati a dare risposte straordinarie". La sindaca Raggi ha sottolineato "l'estrema importanza della Corte dei Conti, che svolge un lavoro imprescindibile anche di supporto alle Pubbliche amministrazioni per perseguire l'equilibrio. Grazie di averci aiutati a tenere la barra dritta". (Rer)