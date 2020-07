Usa: incidente a un mezzo anfibio nel sud della California, un marine morto e altri 8 dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un marine è morto e altri otto risultano dispersi in seguito ad un incidente che ha coinvolto un veicolo anfibio nel sud della California. Lo riporta il quotidiano “The Hill”. In un tweet pubblicato oggi, la prima Forza di spedizione marittima (Mef) ha confermato la morte del marine e la scomparsa di altri due dopo un incidente con un Veicolo anfibio d'assalto (Aav). I funzionari hanno affermato che gli sforzi di ricerca e salvataggio sono ancora in corso e sono supportati dalla Marina e dalla Guardia costiera. Il Corpo dei Marines ha confermato in una dichiarazione che 16 marine erano nell'Aav al momento dell'incidente, di cui otto sono stati recuperati.(Nys)