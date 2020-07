Coronavirus: Fratoianni (Leu), assembramenti pericolosi a test medicina a Fiera Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è avvenuto stamani alla Fiera di Roma, al test di ammissione per la facoltà di medicina del campus Bio-medico, con l’assembramento e il non distanziamento di 5 mila ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia è gravissimo". Lo afferma in una nota il portavoce nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e vicepresidente della commissione Cultura di Montecitorio. "Le foto, i video, le testimonianze degli studenti e dei loro familiari che circolano sui social sono inequivocabili e chiare. Come appare incredibile che di fronte alla richiesta di intervento delle forze dell’ordine, nessuno si sia presentato". "Ora qualcuno degli organizzatori, della Fiera di Roma e del campus Bio-medico, ma anche i responsabili dell’ordine pubblico - prosegue l'esponente di Leu - diano spiegazioni esaurienti su quanto avvenuto". "Mi auguro anche - conclude Fratoianni - che siano presi provvedimenti severi verso i responsabili di questa disorganizzazione irresponsabile. Di questi tempi con l'intensificarsi dei contagi, nessuno si può permettere di giocare con la vita delle persone". (Com)