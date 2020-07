Imprese: Descalzi (Eni) presenta Piano strategico a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale percorso, scrive Eni, richiederà una condivisione costante delle informazioni, degli obiettivi che ci si pone, delle iniziative che saranno intraprese e dei risultati che in tal modo saranno perseguiti: per tale ragione le parti ritengono che un sistema di relazioni industriali partecipativo sia “il più efficace per accompagnare i processi di trasformazione ed in questa prospettiva convengono di definire una nuova strategia relazionale che possa supportare il percorso evolutivo in atto e, al contempo, facilitare il raggiungimento e la condivisione di obiettivi di business sfidanti”. A tal fine, si conclude la nota, le parti intendono sottoscrivere in tempi brevi un nuovo protocollo di relazioni industriali che tratterà i temi suddetti oltre che di salute, sicurezza e ambiente, asset integrity, ricerca e innovazione tecnologica e sviluppo delle competenze interne. (Com)