Italia-Francia: Lamorgese incontra omologo Darmanin, ci attendono "sfide comuni"

- L'Italia e la Francia sono attese da "sfide comuni", a partire dal patto sull'immigrazione da portare in Europa. Lo ha detto questa mattina al Viminale la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese dopo l'incontro con l'omologo francese Gérald Darmanin. Si è trattato di una "visita molto proficua", ha osservato la titolare dell'Interno esprimendo soddisfazione per l'incontro, e sottolineando il segno di attenzione della Francia nei riguardi dell'Italia, considerato che è stata la prima visita in un Paese europeo dalla nomina del ministro francese. "Faremo di tutto per portare in Europa posizioni comuni anche sul fronte dei rimpatri", ha detto il ministro aggiungendo che l'omologo francese "ha pienamente condiviso la nostra idea di progetto a livello europeo per i rimpatri", che consiste nel ripartire dall'accordo di Malta, "che ha dato finora risultati importanti", ha detto Lamorgese. (segue) (Res)