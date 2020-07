Italia-Francia: Lamorgese incontra omologo Darmanin, ci attendono "sfide comuni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre sul fronte rimpatri, da agosto riprenderanno quelli verso la Tunisia "con numeri pre-Covid", ha detto la titolare del Viminale riferendosi alla sua recente visita in Tunisia e al suo incontro con il ministro dell’Interno tunisino, con incarico di presidente del Consiglio, Hichem Mechich. "Ho parlato anche con la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson, che ha aderito alla mia idea di andare insieme in Tunisia» per dare un segnale di compattezza a livello europeo sulle politiche migratorie, ha dichiarato ancora sul punto la titolare del Viminale. Tra gli altri temi affrontati con il ministro Darmanin anche quello del contrasto al terrorismo, con le azioni messe in campo dalla Francia contro il fenomeno della radicalizzazione. (Res)