Scuola: De Petris (Leu), 24 Cfu non diventino vantaggio economico per università telematiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Università. "L'acquisizione dei 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche è ormai requisito indispensabile per la partecipazione ai concorsi scuola e per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze - spiega nell'interrogazione -. Per tanti rappresenta un'occasione di lavoro in questo momento di crisi economica che però si è trasformata in un'occasione ghiotta per alcune Università telematiche per rimpinguare le proprie casse", afferma l al fine di fare chiarezza su quanto sta avvenendo". (segue) (Com)