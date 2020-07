Scuola: De Petris (Leu), 24 Cfu non diventino vantaggio economico per università telematiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per definire i tempi di svolgimento delle attività didattiche del PeF24 – prosegue la presidente De Petris- si dovrebbe almeno considerare che il Cfu corrisponde ad un impegno dello studente pari a 25 ore, delle quali almeno 1/3 in forma di lezione e quindi complessivamente servono almeno tre mesi. Ora - conclude - assistiamo a aspiranti insegnanti che riescono a fare questo presso alcune università telematiche anche nel giro di qualche giorno, trasformando il tutto in vero e proprio mercato. La formazione è una cosa seria e i 24 Cfu rappresentano solo una infarinatura di discipline fondamentali alla pratica dell'insegnamento. Non possono essere trasformate in un orpello a pagamento". (Com)