- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, venerdì 31 luglio 2020, alle 16 a palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: decreto-legge: misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario (presidenza - Affari regionali e Autonomie - Pari opportunità e Famiglia). Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. (Com)