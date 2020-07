Sanità: Corte Conti, a ospedali Lazio serve continua manutenzione, c'è carenza tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli edifici in cui si svolgono i servizi sanitari hanno ‎bisogno di continua manutenzione, nonché di opere di ‎ammodernamento, trattandosi in molti casi di strutture antiche concepite per altri tipi di cure mediche". È quanto emerso dalla requisitoria del procuratore regionale della Corte dei Conti Andrea Lupi, in merito al giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019. La relazione della Sezione dedica un capitolo ai lavori ‎programmati e al loro stato di avanzamento. "Tra il secondo semestre dell'anno in corso e il primo ‎semestre del prossimo anno la Regione stima di far partire ‎234 cantieri per l'importo complessivo di oltre 230 milioni di ‎euro; di questi 234 cantieri, cinquantuno sono partiti nel corso ‎di questo primo semestre, per l'importo complessivo di oltre ‎27 milioni di euro, e 183 cantieri entro il primo semestre ‎2021, per oltre 245 milioni di euro - si legge nella relazione - . Certamente la complessità delle procedure, a ‎competenza mista, divise tra Stato, regioni e aziende sanitarie, è una delle cause della lentezza con la quale si ‎conducono e si concludono i lavori". (segue) (Rer)