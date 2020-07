Sanità: Corte Conti, a ospedali Lazio serve continua manutenzione, c'è carenza tecnici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "‎Peraltro, la gestione è aggravata dalla carenza di ‎adeguate risorse tecniche di ruolo (ingegneri, architetti, periti e geometri) negli uffici tecnici delle aziende sanitarie, tenuto ‎conto che l'intervento del professionista può avvenire in sede di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e rendicontazione dei finanziamenti assegnati - continua la relazione. Emerge, ‎dunque la necessità di un doveroso rafforzamento delle figure tecniche, sia a livello aziendale che regionale. La ‎Regione, a tal riguardo, riferisce che sono stati esperiti ‎tentativi di mobilità, che però non hanno dato esito positivo. Tuttavia, indipendentemente da questi profili, dal ‎rendiconto della regione Lazio 2019, risulta del tutto ‎residuale l'ammontare delle somme destinate agli ‎investimenti sanitari.‎ A tal riguardo, è apprezzabile che la Regione, al fine di ‎superare le criticità emerse abbia deciso di intraprendere ‎nuove iniziative quale quella di avviare la nuova 'Azienda ‎Lazio.0', (come da proposta di legge del 21 febbraio 2019), quale azienda sanitaria snella, che non dovrebbe erogare ‎servizi sanitari alle persone, ma servizi tecnici - conclude la relazione - alle Asl e agli ‎ospedali". (Rer)