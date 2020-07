Tunisia: premier designato Mechichi, il prossimo governo conforme alle aspirazioni dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo della Tunisia sarà di tutti i cittadini e conforme alle loro aspirazioni. Lo ha dichiarato il premier designato della Tunisia, Hichem Mechichi, all'agenzia stampa "Tap". In visita a Siliana, nel nord della Tunisia, in occasione dell'Eid al Adha, Mechichi ha assicurato che le questioni socioeconomiche saranno in cima alla lista delle priorità del prossimo esecutivo, sottolineando che fare in modo di rinforzare la rappresentanza femminile nella squadra ministeriale come testimoniato dalla presenza di donne in tutti gli ambiti. Mechichi ha aggiunto che le consultazioni per la formazione del governo proseguono e che la scorsa settimana ha incontrato vari rappresentanti del paese, dalle organizzazione della società civile a profili esperti nell'ambito socioeconomico oltre a personalità dell'accademia. Affrontando il tema securitario, Mechichi ha affermato che la situazione è "stabile" grazie all'impegno delle forze di sicurezza e alla loro "prudenza e vigilanza costanti", malgrado i quali "la minaccia terrorista permane". La gestione di quest'ultima - ha affermato Mechichi - "è cambiata grazie alla prontezza delle forze di sicurezza, con cui si è passati dallo stadio di risposta e lotta contro gli attacchi a operazioni preventive che troncano sul nascere disegni terroristici in fase di preparazione". Commentando la situazione della migrazione irregolare, il premier designato ha indicato che centinaia di persone sono entrate in territorio tunisino, un numero in costante aumento. A tal proposito, Mechichi ha annunciato che nuove misure verranno intraprese contro il fenomeno. Ministro dell'Interno nel gabinetto dell'ex premier Elyes Fakhfakh, dopo le dimissioni di quest'ultimo il 15 luglio Mechichi è stato nominato premier designato il 25 luglio dal presidente della Repubblica tunisina Kais Saied. Entro il 25 agosto dovrà annunciare la squadra di governo. (Tut)