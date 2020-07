Germania: ministero Finanze approva proroga richiesta aiuti ponte al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piccole e medie imprese tedesche colpite dalla crisi del coronavirus potranno richiedere gli aiuti ponte erogati dal governo federale fino al 31 settembre prossimo e non più fino al 30 agosto, come inizialmente stabilito. La proroga della scadenza è stata approvata oggi dal ministero delle Finanze, su iniziativa del ministro per l'Economia e l'Energia, Peter Altmaier. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli aiuti ponte per le Pmi sono parte del piano di stimolo da 130 miliardi di euro elaborato dal governo federale per il 2020-2021 al fine di sostenere la domanda interna contro la crisi. In particolare, la spesa prevista per gli aiuti ponte è di 24,6 miliardi di euro. Le sovvenzioni, che non dovranno essere restituite, possono ammontare fino a un massimo di 150 mila euro, erogati in tre rate mensili da 50 mila euro da luglio a settembre per garantire alle imprese “sicurezza fino all'autunno”, come affermato da Altmaier. (segue) (Geb)