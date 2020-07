Iran: presidente Rohani inaugura progetti da 1,3 miliardi di dollari in tre provincie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha inaugurato oggi cinque importanti progetti industriali per un valore di circa 1,3 miliardi di dollari nelle province di Fars, Khuzestan e Mazandaran. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Irna”. L’inaugurazione dei progetti è avvenuta nell’ambito dell'ottava settimana del programma "Persistent Production-Effective Employment-Sustainable Exports" organizzato dal ministero dell'Industria, delle miniere e del commercio. Sulla base del programma citato, il ministero dell'Industria prevede di inaugurare 200 importanti progetti industriali, minerari e commerciali in tutto il paese entro l'anno civile iraniano entro il 21 marzo 2021. I progetti inaugurati includono impianti siderurgici nella provincia sudoccidentale del Khuzestan, un impianto di produzione di carbonato di sodio e due silos di grano nella provincia centrale di Fars e un impianto di produzione di pannelli in fibra a media densità (Mdf) nella provincia settentrionale di Mazandaran. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Irna”, i progetti creeranno più di 1.700 opportunità di lavoro diretto nelle tre provincie. Parlando alla cerimonia di inaugurazione, Rohani ha osservato che l’avvio di questi progetti sono un'indicazione del significato del settore industriale nel paese e dell'importanza che il governo attribuisce a questo settore.(Res)