Fase 3: sindacati Milano a sindaco Sala, serve piano di ripresa, innovazione e sviluppo per città e sua area metropolitana

- I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Milano Massimo Bonini, Carlo Gerla e Danilo Margaritella, chiedono al sindaco Giuseppe Sala di porre con urgenza la questione al governo su come far uscire dalla crisi Milano. Il capoluogo lombardo e la sua area metropolitana "sono duramente colpite dalla crisi, conseguente al blocco della vita economica e sociale indotta dallo stato di emergenza con cui si è affrontata la pandemia. Per fine anno potrebbero essere almeno 300 mila le donne e gli uomini che perderanno il lavoro o che vedranno tagliato drasticamente il loro reddito. Occorre intervenire rapidamente per contenere le disuguaglianze e le tensioni sociali, già presenti in un modello di crescita a due velocità, ora ancor più aggravate per numero e consistenza", sostengono i sindacalisti. "La Città metropolitana milanese, per le sue connessioni nazionali e internazionali, è sia motore trainante che banco di prova decisivo di come si uscirà dalla crisi in una prospettiva di cambiamento. Per questo - aggiungono Bonini, Gerla e Margaritella - è necessario che, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 2021/2023 finanziato con i fondi europei, si definisca un Piano di ripresa, innovazione e sviluppo per Milano e la sua area metropolitana. Un piano che, oltre il al blocco dei licenziamenti e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, intervenga sul mercato del lavoro per salvaguardare l’occupazione e crearne di nuova, come richiede non solo la transizione ecologica e digitale, ma lo sviluppo di una città forte delle sue reti sociali e culturali; del rilancio dei suoi quartieri; dei suoi servizi pubblici, a cominciare dalla scuola e dalla salute". Per questo motivo "sollecitiamo il governo a intervenire con misure e politiche concrete che facciano sentire il loro effetto immediato e che favoriscano la crescita e lo sviluppo nel medio e lungo periodo. Il sindacato confederale è pronto al confronto e a dare il suo contributo", concludono i segretari generali.(com)