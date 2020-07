Sanità: Corte Conti, Regione Lazio ha retto al Covid-19, Lea a quota 190

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "non è stata tra le più colpite dall'epidemia della Covid-19, ma non è stato un caso. I dati dimostrano che il sistema sanitario della Regione non soltanto ha retto all'impatto dell'onda della Covid, ma è pure riuscito con le sue strutture di eccellenza (prima fra tutte lo Spallanzani) a essere punto di riferimento nella lotta al virus". È quanto emerso dalla requisitoria del procuratore regionale della Corte dei Conti Andrea Lupi, in merito al giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019. "Moltissimi sono stati i malati provenienti dall'Italia e dal mondo che sono stati curati negli ospedali di questa Regione - si legge nella relazione - . Ma il sistema sanitario regionale è stato anche importantissimo per i risultati ottenuti nella ricerca, basti ricordare il team, di sole donne, che, dopo la scoperta di positività di due pazienti provenienti dalla Cina, è riuscito, in pochissime ore, ad isolare il virus. In ordine al livello di prestazioni essenziali di assistenza sanitaria (i cosiddetti LEA) si condividono le considerazioni della Sezione circa il fatto che il raggiungimento di un determinato livello di efficienza è influenzato non solo dall'ammontare del finanziamento erogato ma, soprattutto, dalle modalità di gestione dello stesso. Per l'anno 2018 il punteggio griglia Lea, assegnato dagli organi competenti in materia alla Regione Lazio, è pari a 190, confermandosi la tendenza in costante aumento".‎ (Rer)